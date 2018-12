Kes on rennisõidus kes ja kui kaugel on Kelly Sildaru X-Mängude-kutsed?

Oma trumpalal, pargisõidus on 16-aastane Kelly Sildaru praeguseks võitnud järjest 25 rahvusvahelist võistlus. Viimati oli ta parim novembri lõpus Stubai MK-etapil. Tipptasemel on Sildaru end mitmel puhul saanud proovile panna ka Big Airi hüpetes, kuid seal on keegi enamasti ikka temast ettepoole jäänud. Maailma parimatega on ta seni kõige vähem saanud jõudu katsuda rennisõidus. Sel alal kipub olema aga kindel valitseja, kellele on keeruline vastu saada.