Kelly Sildarul tuleb medalivõimalusi juurde: X-Mängud toimuvad juba sel aastal ka Hiinas

2018. aastal peeti suvised X-Mängud Minneapolises ning talvised Aspenis. Lisaks toimusid X-Mängud ka Norras, kus olid kavas nii suvised kui ka talvised alad. Lõpetuseks võisteldi suvealadel veel ka Sydneys.

2019. aastaks on plaanid suuremad. Esmalt on talvised X-Mängud taas Aspenis ning suvised jälle Minneapolises. Maikuus võisteldakse taaskord Oslos, kus on jälle kavas nii suvised kui ka talvised alad. Maikuus toimuval jõuproovil on Kelly Sildaru meelisaladest kavas ainult Big Airi hüpped.

Nüüd teatas ESPN, et lisaks Minneapolise, Aspeni ja Oslo võistlustele peetakse X-Mänge ka Hiinas. Suvine jõuproov toimub mai lõpus Shanghais. Talvised X-Mängud toimuvad aga novembri lõpus või detsembri alguses. Võistluspaik on veel selgumisel.

ESPN teatas, et nad sõlmisid üritusturundusfirmaga REnextop Entertainment mitmeaastase kokkuleppe Hiina X-Mängude korraldamiseks.

„Hiina on maailma mastaabis väga suur turg. See annab meile suurepärase võimaluse viia kokku X-Mängude bränd ja suure ajalooga riik, kes armastab sporti,“ sõnas ESPN-i X-Mängude asepresident Tim Reed.

Kui Hiina suviste X-Mängude võistluskalender on juba avalikustatud, siis talviste mängude võistlusprogramm ei ole veel kokku pandud. Seega ei ole ka teada, millised Kelly Sildaru meelisalad Hiinas kavas on.