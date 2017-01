Eeloleval nädalavahetusel koos Kelly Sildaruga X-Mängudel vigursuustamise medalit jahtima hakkav 18-aastane ameeriklanna Maggie Voisin avaldas ajakirjale Powder antud intervjuus, et kardab tegelikult kõrgust.

"Mul on kõrgusekartus, seega on üpris närvesööv minna Big Air'i tellingutest üles ja mitmekorruselise maja kõrguselt alla vaadata. Aga kui sul on juba suusad jalas ja sa üle ääre näed, siis selle vaatega ma olen harjunud," rääkis 2014. aasta X-Mängude hõbemedalist.

Voisin läks 2014. aasta Sotši olümpial ajalukku kui noorim USA taliolümplane alates 1972. aastast, registreerides end võistlustele kõigest 15-aastasena. Paraku jäi tal seal siiski võistlemata, sest juba treeningul murdis ta pindluu. Uuele katsele olümpiamedalit võita läheb ta järgmisel aastal Lõuna-Koreas.

Voisin rääkis, et kasvas nii heaks vigursuusatajaks tänu oma kaksikvennale. "Olin väiksena paras rüblik. Tegin järgi kõike, mida mu kaksikvend ja ta sõbrad ees tegid. Mäletan, et harjutasin pargis väikse box'i peal, samal ajal, kui nemad vallutasid juba suurt. Mõtlesin, et kui nemad seda suudavad, suudan mina ka!"

"12-aastaselt ütlesin oma treeneritele: "Ma võidan ühel päeval X-mängudelt medali" Kaks aastat hiljem võitsin oma esimestelt mängudelt hõbemedali. Ma ei arvanud, et see nii ruttu juhtub."

Veel üks huvitav fakt Voisini elust - ta sööb vaid gluteenivabu tooteid. "Ma vihkan seda tunnistada, aga kui ma Euroopas reisin, on mul alati oma gluteenivaba leib kaasas," ütles ta.

