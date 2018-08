Kelly Sildaru võitis tagasitulekuvõistlusel hõbemedali

Pärast aastast pausi taas võistlusradadele naasnud Sildaru esimene jõuproov lükkus mitmel korral edasi. Esmalt jäi reedel ära kvalifikatsioon ja seejärel lükati halva ilma tõttu edasi ka laupäevane finaal. Jõuproov toimus viimaks pühapäeval, kuid ka nüüd lükati ajakava mitu korda edasi.

Lõpuks said sportlased aga mäele ning esimesed medalid said jagatud. Naiste Big Airi hüpped võitis septembri alguses 18-aastaseks saav venelanna Anastassia Tatalina 90,40 punktiga. Hõbeda teenis Sildaru 84,80 silmaga. Pronksmedali sai kaela venelanna Lana Prusakova 80,20 punktiga.

Võistluse avavoorus asus Sildaru 84,80 punktiga juhtima ning esikohal oli ta ka teise vooru järel. Enne otsustavat ehk kolmandat vooru kolmandal kohal olnud Tatalina tegi enda parima aga viimasel katsel ja tõusis liidriks. Eestlanna viimane sooritus ebaõnnestus ja kirja läks 42,40 silma ja leppida tuli hõbemedaliga.

Kuldmedali võitnud Tatalina senised parimad saavutused on sarnaselt Sildarule tulnud pargisõidus, kus ta on MK-sarjas jõudnud neljal korral esikuuikusse. Parimaks on eelmise aasta detsembris Font Romeus kirja saadud 4. koht. Veebruaris Pyeongchangis toimunud olümpiamängudel oli ta pargisõidus 12.

Naiste Big Airi tulemused:



1. Anastassia Tatalina (Venemaa) 90,40 punkti

2. Kelly Sildaru 84,40

3. Lana Prusakova (Venemaa) 80,20

4. Kirsty Muir (Suurbritannia) 79,00

5. Svea Irving (USA) 68,80

6. Abi Harrigan (Austraalia) 41,80

