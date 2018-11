Kelly Sildaru võitis kindlalt hooaja avaetapi kvalifikatsiooni

Esimeses voorus sai Sildaru kirja 85,25 punkti, millega oli šveitslanna Sarah Höfflini järel teisel kohal. Teises voorus sai Sildaru kirja 97,00 punkti, mis andis eestlannale kindla esikoha. Teises voorus sai teise koha ameeriklanna Maggie Voisin tulemusega 90,50.

"Esimeses sõidus õnnestus enam-vähem kõik peale teise hüppe, kus ta ei saanud piisavalt hoogu ja hüppas nukki. Teisel laskumisel seda muret polnud. Kelly tegi üsna perfektse esituse. Võib rahule jääda, aga alati saab paremini," kommenteeris Kelly isa Tõnis Sildaru Delfile ja Eesti Päevalehele.

Mõlemale hüppele läks Sildaru peale selg ees ning tegi mõlemas suunas 1080-kraadised hüpped. Konkurentidest rohkem punkte tõi talle eelkõige tehnilisem kava reilidel, mis on tema leivanumber olnud alati.

Kvalifikatsioonis tegi Tõnise sõnul ainsana kahekordse cork'i, mida Kelly veel võistlustel proovinud pole, kuuendana finaali pääsenud ameeriklanna Julia Krass, kelle parimat katset hindasid kohtunikud 74,50 punkti vääriliseks. Homme kell 12.45 algavasse finaali pääses kaheksa naist.

Tõnise sõnul on pea kõik Kelly konkurendid võimelised homme oma tänast sooritust ületama ning enamus naiste trikkide arsenalis on ka juba kahekordne cork. "Kõigil on kahekordsed varuks peale meie," sõnas ta.

Homsete finalistide tänased tulemused: