Kelly Sildaru võitis Euroopa parima noore talisportlase auhinna!

Eesti vigursuusataja Kelly Sildaru võitis Euroopa Olümpiakomitee poolt välja antava Piotr Nurowski nimelise auhinna, mis on mõeldud Euroopa parimale noorele talisportlasele. Võitja sai karika ja 12000-eurose stipendiumi.

Võitja valisid välja 50 Euroopa riigi olümpiakomitee esindajad. Lisaks kahekordsele juunioride maailmameistrile Sildarule pääsesid finaali väärtuslikule tiitlile kandideerima Itaalia mäesuusataja Alex Vinatzer, Norra freestyle-suusataja Birk Ruud, Poola kiiruisutaja Kamila Stormowska ja Solveenia suusahüppaja Nika Kriznar.

Euroopa parima noorsportlase auhind loodi 2010. aastal Smolenski lennukatastroofis hukkunud toonase Poola Olümpiakomitee presidendi Piotr Nurowski mälestuseks.

Treener Tõnis Sildaru sõnul on Kelly jõudmine Euroopa parima talialade noore sportlase valimisel viie finalisti hulka tore üllatus ja oluline sündmus. “On hea meel, et Kelly saavutusi ja arengut on märgatud juba ka Euroopa olümpialiikumise tasemel. Loodan, et see tunnustus motiveerib lisaks Kellyle ka teisi julgelt unistavaid Eesti noori sportlasi jätkama püüdlemist kõrgeimate eesmärkide suunas,” ütles Sildaru.