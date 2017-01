X-Mängude pargisõiduvõistlusel teist aastat järjest triumfeerinud Kelly Sildarust sai aegade noorim kahekordne tšempion.

Räägitakse, et võitu kaitsta on raskem kui võita. Tõe kriteerium on praktika ja Sildaru, kes krooniti teist aastat järjest X-Mängude pargisõidu võitjaks, teab tõde.