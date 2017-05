Kelly Sildaru võib pälvida täna Euroopa parima noore talisportlase auhinna

Eesti Olümpiakomitee esitas freestyle-suusataja Kelly Sildaru Euroopa Olümpiakomitee mainekale auhinnakonkursile – Piotr Nurowski nimeline auhind Euroopa parimale noorele talisportlasele. Sildaru pääses viie nominendi hulka, võitja kuulutatakse välja täna õhtul Makedoonias Skopjes toimuval galaõhtul.

Eesti Olümpiakomitee spordidirektori Martti Raju sõnul on tegu esimese korraga, kui Eesti noorsportlane on pääsenud sel mainekal konkursil finalistide hulka. “Finaali pääsemine on suur tunnustus. Hinnatakse mitte üksnes sportlikke saavutusi, vaid ka sportlase suhtumist ja käitumist eeskuju ja olümpiaväärtuste kandjana. Kelly on auhinnale silmapaistev kandidaat,” rääkis Raju.

Treener Tõnis Sildaru sõnul on Kelly jõudmine Euroopa parima talialade noore sportlase valimisel viie finalisti hulka tore üllatus ja oluline sündmus. “On hea meel, et Kelly saavutusi ja arengut on märgatud juba ka Euroopa olümpialiikumise tasemel. Loodan, et see tunnustus motiveerib lisaks Kellyle ka teisi julgelt unistavaid Eesti noori sportlasi jätkama püüdlemist kõrgeimate eesmärkide suunas,” ütles Sildaru.

Lisaks Kelly Sildarule pääsesid finaali väärtuslikule tiitlile kandideerima Itaalia mäesuusataja Alex Vinatzer, Norra freestyle-suusataja Birk Ruud, Poola kiiruisutaja Kamila Stormowska ja Solveenia suusahüppaja Nika Kriznar. Võitja valivad 50 Euroopa riigi olümpiakomiteede esindajad reedel, 19. mail Makedoonia pealinnas Skopjes toimuval foorumil. Hääletuse tulemused kuulutatakse välja reedel kell 20 algaval galaõhtul, millest võtavad osa ka Kelly Sildaru ja tema treener Tõnis Sildaru. Võitja saab karika ja 12000-eurose stipendiumi.

Piotr Nurowski nimelise auhinna kandidaatideks saavad rahvuslikud olümpiakomiteed esitada alla 19-aastaseid sportlasi, kelle puhul hinnatakse sportlike tulemuste kõrval ka sportlase käitumist ja suhtumist ausa spordi ning olümpiakultuuri ja -ideaalide väärtustamisel. Euroopa parima noorsportlase auhind loodi 2010. aastal Smolenski lennukatastroofis hukkunud toonase Poola Olümpiakomitee presidendi Piotr Nurowski mälestuseks. Auhinna eesmärk on julgustada noori sportlasi jätkama tippspordikarjääri ning innustada neid lugu pidama ausa mängu reeglitest ja olümpiaväärtustest. Talispordialade parim noor kuulutatakse välja teist korda.