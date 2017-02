Prantsusmaal La Clusaz's järjekordselt pargisõidus esikoha noppinud Kelly Sildaru tundis enda võidust rohkem heameelt vend Henry üle, kes juunioride seas samuti poodiumi kõrgeima astme hõivas.

"Henry võit teeb rohkem rõõmu," tunnistas ta pärast SFR Touri teist etappi Delfile. "Treeningpäeva keskel tuli üks kohtunik meie juurde ja küsis, kas Henry tahaks võistelda. Kuigi ta ei tulnud siia otseselt võistlemissooviga, siis anti talle siiski võimalus endast vanematega rinda pista. Ja ta kasutas selle hästi ära."

Enda võistluse kohta ütles Kelly: "Eks alati saab paremini, aga jään rahule." Kelly võttis naiste seas esikoha šveitslanna Sara Höfflini ees, kes on sel aastal pargisõidu MK-sarjas noppinud ühe võidu ja teise koha.

Isa ja treener Tõnis Sildaru kummagi lapse kava juures midagi norida ei tahtnud. "Mõlema kohta samad sõnad - alati saab midagi natuke paremini teha, aga oma plaanid viisid nad üsna õnnestunult täide. Tegelikult oli puhas juhus, et Henry siin võistlusel peale sai. Neid võistlusi, kus tal see võimalus on, väga palju ei ole. Teeme trenni edasi ja vaatame, kas läheb kuskil veel õnneks," kommenteeris ta.

Laupäeval tuleb perekond Sildaru paariks päevaks koju, et siis järgmisel nädalal sõita juba Norra X-Mängudele Lillehammerisse.