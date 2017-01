Marketingi Instituut ja Turundusraadio kuulajad valisid 2016 Aasta Turundustäheks Kelly Sildaru, keda võib julgelt praeguses ekstreemspordimaailmas nimetada üheks suurimaks ja edukaimaks nimeks. Võitja kõrval toodi esile veel AHHAA Teaduskeskust järjepideva turundustöö eest ning Pocopayd innovaatilise uue põlvkonna online-panga rajamise eest.

"Kelly on ehe näide sellest, kuidas oskuslikult persoonibrändi luua ja tänapäevaste vahenditega rahvusvahelist tuntust tekitada. Spordimaailmas on väga oluline olla tugev nii sportlikes saavutustes kui ka olla avatud jagama end maailmale. Ta on hea eeskuju paljudele noorsportlastele, kes soovivad säravalt orbiidile lennata ning temalt on palju õppida," kommenteeris Marketingi Instituudi tegevjuht Anu-Mall Naarits.

Kuna spordimaailmas on rahastatus killustunud, on tuntuse tekitamine oluline, et saada ligi suurematele sponsoritele ja toetajatele. Kui oled meediale huvitav ning paistad positiivselt silma, siis oled ka atraktiivsem sponsorite jaoks," lisas Naarits.

Kelly Sildaru võitis Aasta Turundustähe 2016 inspireerivate spordisaavutuste eest, mis aitavad tõsta nii Eesti tuntust kui innustada teisi noorsportlasi. Kuna käesolev aasta on Eestis laste ja noorte kultuuri aasta, on Marketingi Instituudil väga hea meel just Kellyt antud tiitliga tunnustada.

Aasta Turundustähte valivad Turundusraadio kuulajad ja kõik teised inimesed internetihääletusel, kuhu seatakse üles kõik aasta jooksul raadio poolt Nädala Turundustähe pälvinud teod, inimesed ja projektid. Sel aastal oli kandidaate, kelle seast valida, 46. Nädala Turundustähed selgitatakse saatejuhi ja saatekülaliste vahel välja iganädalases Turundusraadio saates.

2013. aastal pälvis Aasta Turundustähe ansambel Winni Puhh, 2014. aastal Lyoness Eesti OÜ ja 2015. aastal Sepa Jalgpallikeskus.