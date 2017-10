Kelly Sildaru tugev konkurent sai vigastada

Norra freestyle-suusataja Tiril Sjastad Christiansen kukkus Šveitsis Saas-Fees treenides ja vigastas taas põlve.

Eelmise hooaja ristatisideme vigastuse tõttu peaaegu täies mahus vahele jätnud Christiansen vigastas Šveitsis põlve külgsidemeid. Norralanna treener Luke Allen on siiski optimistlik ja usub, et 22-aastane Christiansen suudab Pyeongchangi taliolümpiamängudeks uuesti tippvormi tõusta.

"See on väike vigastus ja väike tagasilöök. Sportlane ise on väga positiivne ja keskendub täielikult taastusravile," teatas Allen.

Christiansen on 2016. aasta Oslo X-Mängude võitja. Tänavu Aspenis X-Mängudel pargisõidu võitnud Kelly Sildaru jääb eelseisvast taliolümpiast kindlasti eemale, sest vigastas Uus-Meremaal kukkudes põlve ristatisidemeid ja pidi septembri lõpus operatsioonil käima.