Kelly Sildaru trumpalal näeb tiitlivõistlustel esimest korda uut hindamissüsteemi

Freestyle-suusatamises on punktide jagamine käinud ikka süsteemi järgi, mis on kogu aeg olnud kasutusel ka X-Mängudel. Seal kasutatakse seda endiselt. Süsteem on lihtne. Sõitu hinnatakse ühe tervikuna. Punkte annab viis kohtunikku ja nende hinnangute keskmine skoor ilmubki tabloole. Rahvusvaheline suusaliit FIS on aga läinud detailsemaks. Kõige suuremad on muudatused Kelly Sildaru trumpalal pargisõidus.

Pyeongchangi taliolümpial kasutati pargisõidus veel vana süsteemi, mis tähendab, et Park Citys saab näha uue hindamissüsteemi tiitlivõistluste debüüti. Peale selle, et uus süsteem muudab hindamise väidetavalt läbipaistvamaks, ei tohiks üks hea hüpe enam üldskoori nii palju mõjutada.