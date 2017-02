Teist aastat järjest nihutas Kelly Sildaru X-Mängude triumfi otseülekanne Delfi TV-s rekordeid nii Delfis kui ka Eesti veebimeedias.

14-aastasele Eesti suusatähele esikoha toonud pargisõidu otseülekannet X-Mängudelt vaadati eelmisel pühapäeval tipphetkel korraga enam kui 22 000 seadmest, mis tähistab Delfi TV otseülekannete ajaloo rekordit. Erakordselt suur oli ka Delfi portaalis pühapäevase ülekande ajal viibinud kasutajate hulk – tipphetkel üle 36 000.

"Kui mullu tuli Kelly triumf Aspenis paljudele, kaasa arvatud Sildarudele endale veel paraja üllatusena, siis aastaga on ta istutanud end sügavale eestlaste südamesse," kommenteeris Delfi tegevtoimetaja Tarmo Paju. "Otseülekande "köögipoolelt" on hea meel tõdeda, et aina rohkem kasutajaid jälgis otseülekannet ka Delfi TV viimasel aastal valminud rakenduste kaudu Starmanis, Tasuta TV-s, Android TV-s ja Apple TV-s."

Delfi IT-juhi Mait Tafenau sõnul on kerkiv huvi veebiülekannete vastu sundinud Delfit ja koostööpartnereid kasvatama ka striimiplatvormide mahte. "Meie võimekus on aastatega oluliselt kasvanud. Otseülekande ajal kokku liikunud andmemaht – 40 gigabaiti sekundis on märkimisväärne tulemus Eesti internetiruumis," kommenteeris ta.

Suur vaatajate arv sundis ka ülekande ajal tehnikuid kiiresti reageerima. "X-Mängude ülekannete näol on tegemist esimeste väga suure vaatajahulgaga veebiülekannetega. Need on välja toonud meie kasutatavate tehnoloogiliste lahenduste kitsaskohad, mis vajavad tulevikus arendamist. Et Delfi teenuseosutajaks ei ole Starman, siis tõi suur hulk samaaegseid vaatajaid kaasa Eesti internetiteenuse pakkujate omavaheliste ühenduste ülekoormuse. Sellele reageerisid operatiivselt meie võrgueksperdid ja suunasid liikluse koheselt ümber erinevatele varuühendustele. Tulevikus on meil vaja selliste ülekannete ja baasvõrgu arhitektuur "Kelly-kindlaks" ehitada," kommenteeris Starmani tehnoloogiadirektor Jaanus Erlemann.

"Kelly suurtoetajana jätkame ka tulevikus sarnaste projektide elluviimist ja toetamist, et suurendada Kelly poolehoidjate arvu ning tuua vaatajateni just neid ägedaid, ülevaid, põnevaid, meeleolukaid ja imelisi hetki."

Delfi on sõlminud X-Mängude korraldaja, USAs asuva globaalse spordikanaliga ESPN kolmeaastase lepingu Aspenis toimuvate talviste X-Mängude ülekanneteks Eestis.