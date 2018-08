Kelly Sildaru tõestas, et keerulisest hüppest ei piisa. Pargisõidus on oluline tervik

Eesti spordi üks säravamaid tähti Kelly Sildaru kerkis maailma huviorbiiti pargisõitjana ja juba noppis ta sel alal järjekordse võidu, kuigi pole saanud veel hakata maksimaalse hooga trenni tegema. 16-aastane Kelly on seni võitnud kõik tähtsamad pargisõiduvõistlused, kus ta on osalenud. Nüüd sai sellesse nimekirja lisada ka Cardrona juunioride MM-i.

Uus-Meremaal tegi hüpetel parima soorituse peagi 18-aastaseks saav venelanna Anastassia Tatalina. Tema viimasel laskumisel tehtud kahekordne cork pani Sildaru küll muretsema, kuid taaskord sai kinnitust tõsiasi, et pargisõidus ei loe ainult hüpped. Oluline on tervik ja ka reilid, kus Kelly on ka pärast vigastusest taastumist teistest üle. Nagu varem on tõdetud, siis selles kategoorias on ta meestega peaaegu samal tasemel.