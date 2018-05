Kelly Sildaru tahab olla tugevam kui varem

Pärast operatsiooni sai Kelly esimest korda suusad alla veebruari lõpus Kuutsemäel ning Levi laagris tehti ka väiksemaid hüppeid ja lihtsamaid elemente reilidel. Kui veel talvel batuudil hüpates tunnistas Sildaru, et hoiab alateadlikult opereeritud jalga, siis nüüdseks seda muret enam pole ja ta saab ennast vabamalt tunda. Treenerist isa Tõnis Sildaru hoiab tütre tegemistel hoolega silma peal ja täiskoormuse poole liigutakse teadlikult järk-järgult.

Naiste freestyle-suusatamine areneb jõudsalt

Vigastuse tõttu jäi Sildarul sel talvel osalemata PyeongChangi taliolümpial, kuid kõrvaltvaatajana elas ta freestyle-suusatajatele kaasa. Neiu sõnul on meeste vigursuusatamise tase naistest kindlalt ees, sest meeste esituses näeb kolmekordseid hüppeid, mida naised veel järele ei tee. Ka reilidel on õrnema soo esindajad tasemelt madalamal. „Ma arvan, et naistel on võimalik meestele varsti-varsti järele jõuda,” usub Kelly lootusrikkalt naissoo võimetesse järjest keerulisemaid trikke sooritada.

Loe veel

Usk põhineb sellel, et tänavustel olümpiamängudel astusid naised taas spordiala arengus suure sammu edasi. „Päris igal võistlusel midagi uut ei näe, aga tavaliselt kahe hooaja vahel õpitakse uued trikid ära ja võisteldakse kogu aasta nende trikkidega, et siis järgmiseks hooajaks ennast uuesti ette valmistada. Just kahe hooaja vahel toimub kõige suurem areng.”

Suvi on sportlik puhkus

Vaatamata sellele, et suvel on freestyle-suusatajatel oluline treeningaeg, et uueks hooajaks paremale tasemele jõuda, on suvi Kelly jaoks ikkagi ka puhkus. „Kuna on koolivaheaeg, siis ma ütleks suve kohta nii, et see on puhkus, kus ma teen ka trenni,” räägib ta.

Eelmainitud laager Levil jääb Sildarudele viimaseks korraks sel hooajal, kui lumel ollakse, ja uuesti alustatakse tõenäoliselt augustis Uus-Meremaal. „Suvel teeme trennides üsna sarnaseid asju kui praegu, aga ilma suuskadeta. Käin kas jõusaalis või ujumas ja siis batuudil või Spot of Tallinna spordikeskuses uiskudega hüppamas,” loetleb Kelly.

Kuna tänavu on Sildarul käsil üheksanda klassi lõpetamine, siis on vaja teha ka põhikooli lõpueksamid. „Ma väga ei muretse nende pärast. Olen proovieksamid juba ära teinud ja need on olnud neljad-viied. Tuleb kevadel lihtsalt ennast kätte võtta ja eksamid ära teha.”

Pikemat lugu loe edasi ajakirjast Sport.