Kelly Sildaru tagasi hüpetel ja reilidel. Hirmu ei ole, kuid vend Henry on lootusetult eest läinud

Esimest korda pani Kelly suusad alla juba veebruari lõpus Kuutsemäel, seejärel käis ta Lõuna-Eestis regulaarselt lumega taas sõbraks saamas. Mõnikord sai korraks isegi suusad maast lahti. Eelmise nädala lõpus sõitis ta Soome Levisse oma esimesse lumelaagrisse pärast vigastust. Põhjanaabrite juures on kavas taas trikke tegema hakata.

Esialgu on kavva võetud keskmisest veidike väiksemad hüpped ja reilid. Hüpetest tuleb esialgu otse alla tulla. Proovitakse ikka pargisõidu rada, korralikku renni Levis parasjagu ei ole.

Talvel batuudil hüpates tunnistas Kelly, et alateadlikult hoiab viga saanud vasakut jalga, kuid nüüdseks on see probleem unustatud. „Toona tõesti oli nii, kuid praegu küll põlve peale enam üldse ei mõtle. Mingit teistmoodi tunnet jalas ei ole. Mäe peal saan end vabalt tunda,” ütles Kelly.