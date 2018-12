Praeguseks on Eesti freestyle-suusataja suuresti paranenud. "Sinikas on palju väiksem, kui ma esialgu kartsin. Praegu pole jalal midagi viga ja ma isegi ei tunne, et seal midagi oleks," kommenteeris Sildaru ERR-ile.

20.-22. detsembril Hiinas peetava MK-etapi jätab Sildaru aga igaks juhuks vahele. "Ma polnud päris kindel, millal jalg terveks saab. Ma arvan, et ka praegu on mõistlik anda sellele paar päeva puhkust. Pole mõtet suurt koormust peale panna, et ta ikka täiesti korda saaks."