Tänases pargisõidu kvalifikatsioonis oli Sildaru klass omaette. Ta sai kahe parema laskumise kogusummas 183,4 punkti. Järgnes šveitslanna Sarah Höfflin 149 punktiga. Homsesse finaali pääsesid viis paremat.

Noorte hulgas võistles kaasa Kelly 10-aastane vend Henry, kes pääses samuti finaali. Henry oli kuni 14-aastaste jõuproovi kvalifikatsiooni kolmas, kogusummaga 146 punkti. Parima punktisumma 165,2 kogus 14-aastane prantslane Thimothe Sivignon.

Slopestyle JIB qualifications are about to start in @LaClusaz ! @SFR_SportXtreme pic.twitter.com/OFxAOflOyX— SFR Freestyle Tour (@SFRFreestyle) February 22, 2017