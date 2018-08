Eelmise aasta septembris Uus-Meremaal harjutades põlve vigastanud Kelly Sildaru on nüüd ametlikult võistlurajal tagasi. Cardronas toimuval juunioride MM-il võitis ta uuel olümpiaalal Big Airi hüpetes hõbemedali. Enda esitust hinnates tõdes ta, et esmalt on vaja vanad trikid kõik uuesti korralikult meelde tuletada. Alles seejärel on võimalik teha järgmine samm. Vahepealse aastaga on toimunud aga nii mõndagi ja aina enam näeb ka naiste seas meeste konkurentsi kuldreeglit: kõik või mitte midagi.