Kelly Sildaru rennisõidu õnnestumist võis tegelikult loota

Nüüdseks juba kolmandat hooaega pargisõitu tipptasemel valitsev Sildaru seadis juba mõnda aega tagasi sihiks jõuda 2018. aasta Pyeongchangi olümpiale peale oma trumpala ka rennisõidus. Esialgu ehk tundus, et kõrvalalal olümpiapääsme püüdmine võib keeruline olla, aga nüüdseks on kõigile selge, et suure tõenäosusega teenib ta pileti nelja aasta suurimale spordipeole mõlemal alal.