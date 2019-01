Käimasoleval hooajal kaks MK-etappi, kaks juunioride MM-tiitlit ja Dew Touri võitnud Kelly Sildaru annab kodus jalale veel puhkust, et olla parimas löögihoos praeguse kuu lõpus ning veebruari alguses. Sel nädalal plaanis Sildaru osaleda Font-Romeu pargisõidu MK-etapil, kuid füsioterapeut Sirli Hinni soovitusel jääb ta sealt eemale. Põhjus on Dew Touril kukkumine, mille käigus Sildaru lõi jala vastu reili.

„Kogu aeg läheb jalg paremaks. MK-etapist eemale jäämine on ettevaatusabinõu. Järgime füsioterapeudi soovitusi,” lausus Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru. Tema sõnutsi otsustati nii, et olla võimalikult heas hoos hooaja kõige tähtsamatel jõuproovidel ehk X-Mängudel ja MM-il. Kodumaal on Sildaru käinud oskusi lihvimas nii Viimsis kui ka Otepääl.