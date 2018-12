Vigastusest paranenud freestyle-suusataja Kelly Sildaru jaoks on hooaeg alanud paljulubavalt. Lisaks kahele juunioride MM-tiitlile ja ühele hõbemedalile on ta nüüdseks võitnud ka kaks MK-etappi. Kuna Kelly soovib tegusid teha kolmel erineval alal, siis võib võistluste koguarv tõusta hooaja jooksul päris suureks. Kuna võita on aga võimalik väga erinevaid tiitleid ja trofeesid, siis tuleb lõpuks tõenäoliselt valida, millele keskenduda ja millest loobuda. Kõigest osa võtta ei ole lihtsalt puhtfüüsiliselt võimalik.