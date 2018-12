Kelly Sildaru on juba poolel teel Andrus Veerpalu saavutuse kordamisele

Etapivõidule on lähedale jõudnud ka murdmaasuusataja Jaak Mae ning kahevõistlejad Allar Levandi ja Kristjan Ilves. Kõik nimetatud on parimal juhul tõusnud poodiumi teisele astmele.

Kui vaadata üldse individuaalseid esikolmikukohti MK-sarjas, siis kõige edukam on taas olnud Šmigun-Vähi. Aastate jooksul kerkis ta MK-sarjas poodiumile 48 korda.

Veerpalu tõusis poodiumile kokku 10 korda. Mae lõpetas esikolmikus kokku seitsmel (kolmel korral teine ja neljal korral kolmas) ja Levandi 11 juhul (kuuel korral teine ja viiel korral kolmas).

Sildaru on MK-poodiumil olnud seni neljal korral (lisaks kolmele esikohale on tal ette näidata üks teine koht). Ilves on poodiumil seisnud ühe korra (tänavu 4. veebruaril Hakuba MK-etapi poodiumi teisel astmel).