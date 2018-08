Kelly Sildaru on endise taseme taastanud, proovikivina algab kolme MM-tiitli jaht

Viimati aasta aega tagasi võistlustules olnud freestyle-suusataja Kelly Sildaru saavutas toona Uus-Meremaal Cardrona MK-etapil pargisõidus esikoha ja rennisõidus kerkis ta poodiumi teisele astmele. Nüüdseks on eestlanna põlvevigastusest korralikult taastunud ja aeg on teha tagasitulekuvõistlus. Areenile astub Sildaru taas Cardronas, kus on esmalt kavas juunioride MM ja lõpetuseks ka MK-etapp. Esimese stardi teeb ta uuel olümpiaalal juba Eesti aja järgi reede esimestel tundidel.