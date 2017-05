Kelly Sildaru murdis Lapimaal treenides rangluu

Vigursuusataja Kelly Sildaru uues videoblogi postituses saame teada, et X-Mängude võitja murdis Lapimaal suusatades rangluu.

"See reis ei lõppenud nii, nagu lootsin, sest murdsin oma rangluu. Õnneks saab kõik peagi korda, lihtsalt raske on mitte midagi teha. Igatsen juba praegu suusatamist ning keeruline on koju jääda, kui Henry läheb trenni," sõnas Sildaru videoblogis.

Kelly isa Tõnise sõnul juhtus eelmisel teisipäeval reilil harjutades. "Natuke ebaõnne reilil. Ei saanud päris hästi peale ja komistas. Siis oli traumapunkti minek," rääkis Tõnis.

"Arstid ütlevad, et paranemiseks läheb umbes kuu kuni poolteist. Alguses võtame kindlasti rahulikumalt, mõne aja pärast saab hakata jalgadele koormust andma. Ei saaks öelda, et meil päris puhkuseperiood tuleb, aga natuke lihtsam küll."

Kellyle oli see elu teine rangluumurd. "Esimene oli viis aastat tagasi, kui lihtsalt mäe peal suusatades õla maha pani. Mõni murd on elus ikka veel olnud," sõnas Tõnis.

Sildarud on pärast võistlushooaega, mis lõppes aprilli algul Itaalias juunioride pargisõidu MM-iga, ikka lumel treeninud ning teevad seda ka pool suvest. "Suvi toob meile erinevaid laagreid peamiselt USA-s. Juunis lähme Californiasse Mammothisse ja ilmselt juulis ka. Seal on olnud väga hea aasta, lund on paksult ja jätkb veel. Esimene võistlus on meil augustis Uus-Meremaal toimuv MK-etapp," ütles Tõnis.