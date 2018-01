Kelly Sildaru: mul läheb juba paremini, tahaksin tagasi suuskadele

Põlvevigastusest taastuv Kelly Sildaru andis intervjuu väljaandele Action Sports Connection ning tunnistas, et tema seis läheb aina paremaks.

“Seis läheb paremaks,“ sõnas septembris Uus-Meremaal põlve ristatisidet vigastanud Sildaru. “Olin kuus nädalat Salzburgis taastusravil. Ma ei jõua ära oodata, et saaksin taas suuskadele. Loodetavasti juhtub see varsti.“

Sildaru rääkis, et viimasel ajal on ta viibinud Eestis. “Viiel päeval nädalas teen jõutreeninguid. Veedan väga palju aega jõusaalis. Lisaks käin nädalas korra või kaks füsioterapeudi juures,“ lisas ta.

Loomulikult uuriti, kas Sildarul oleks võimalik ikkagi minna PyeongChangi olümpiale, kuid eestlanna sõnul sellele ei mõelda. “Ma arvan, et see ei ole võimalik, kuna vigastusest on selleks ajaks möödas ainult viis-kuus kuud. See oleks natuke vara. Minu eesmärk on saada 100 protsenti terveks. Seejärel saan uuesti võistelda,“ sõnas ta.

Eestlanna tunnistas, et talle meeldivad mõlemad freestyle-suusatamise alad ehk nii pargi- kui ka rennisõit ning lisaks avaldas ta ka oma eeskujud.

“Olen alati imetlenud Candide Thovex'i, James Woodsi ja oma väikese venna Henry sõite. Mulle väga meeldib tema sõidustiil,“ lisas Sildaru.