Kelly Sildaru MK-sarjas. Rohkem konkurente ja tihedam heitlus

Juba kaks hooaega freestyle-suusatamise pargisõidus järjepanu tippvõistlusi võitnud Kelly Sildaru on nüüdseks ka rahvusvahelise suusaliidu FIS-i silmis piisavalt vana, et kaasa lüüa oma elu esimesel MK-etapil. Laupäeval ootab ees pargisõidu kvalifikatsioon ja edu korral pühapäeval finaal.

Sildaru jaoks ajalooliseks võistluspaigaks saab Uus-Meremaa mägiküla Cardrona, mis on talle juba tuttav paik. Seal on ta varemgi harjutanud ja osalenud ka kohalikel jõuproovidel. Eelmisel hooajal olid kavas Cardrona mängud, kus Sildaru võitis kaks korda pargisõidu ja korra rennisõidu võistluse.