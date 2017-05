Kelly Sildaru katkisest rangluust: küll ta ära paraneb!

Tippsport ei tähenda pelgalt päikesepaistet, teinekord on taevas Kelly Sildaru kohal üsna morn.

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru loodab, murdunud rangluu kasvab nelja-viie nädalaga kokku.

Rahvuslik rangluu, volüüm kaks. Kellyl, meie suurimal taliolümpialootusel, on käsi kaelas. Ainult et kui Kristina Šmigun-Vähi lõhkus mootorsaaniga vastu puud sõites rangluu poolteist kuud enne Nagano mänge, siis Kellyl on Pyeongchangi stardini aega küll ja veel.