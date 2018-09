Kelly Sildaru jätab homme algava hooaja esimese MK-etapi vahele

“Võistluspäevad on olnud väga pikad ja koormus on olnud väga suur,“ põhjendas Tõnis Sildaru Delfile, miks Kelly hooaja esimesel MK-etapil ei võistle.

Esialgu oli Big Airi stardinimekirjas 14 naist, kuid praeguseks on seal alles kuus nime. Nende seas on ka Kelly, kuid pärast õhtust treenerite koosolekut ja omavahel olukorra arutamist jõuti otsusele, et homme võistlustulle siiski ei asuta. Big Airi kvalifikatsioon on Cardronas kavas homme, finaal aga reedel.

Big Airi MK-etapi jätavad teiste seas vahele ka juunioride seas kuldmedali võitnud venelanna Anastassia Tatalina ja pronksi kaela saanud Lana Prusakova.

Kelly on Cardronas ainus, kes osales kõigil kolmel juunioride MM-i võistlusel. Lisaks suurele võistluskoormusele on teiseks loobumise põhjuseks kehv hoog Big Airi mäel.

Tänane Big Airi trenn peeti juunioride MM-i rennisõidu ajal ja väga paljud naised olid hooga hädas. Seetõttu otsustasid samuti mitmed homsest jõuproovist loobuda. Korraldajad on pärast juunioride MM-i Big Airi mäge veidike ringi ehitanud ning nüüd on hooga raskustes nii naised kui ka mehed.

“Kelly on veel nimekirjas. Kaks tundi tagasi isegi arvasime, et ta võistleb. Nüüd oleme omavahel olukorda arutanud ja jõudnud selgusele, et mõistlikum on loobuda. Tegelikult on sisuliselt otsus tehtud,“ tunnistas Tõnis. “Annan Kellyle nüüd paar päeva puhkust Praegu on olnud töised kaks nädalat. Terve hooaeg on veel ees. Nüüd on mõistlikum natuke puhata. Seejärel ootab meid Uus-Meremaal veel ees 25 päeva pikkune treeninglaager. Sealt edasi tuleme juba Euroopasse.“