Kelly Sildaru jääb Austriasse poole kauemaks

Septembri esimeses pooles Uus-Meremaal vasaku põlve ristatisidet vigastanud Kelly Sildaru on praeguseks viibinud neli nädalat taastusravil Austrias. Täpsemalt paikneb ta Salzburgi lähedal Red Bulli keskuses. Kui esialgu sai sinna sõidetud plaaniga, et olla paigas vähemalt kolm nädalat, siis nüüd on kokkulepe kuue nädala peale.

“Kolm nädalat oli miinimum. Õnnestus jääda aga pikemaks. Kuus nädalat on ehk maksimaalne aeg,“ sõnas Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru Delfile.

Austrias taastusravi harjutuste tegemisel on võrreldes Eestiga mitu plussi. “Kelly on kogu aeg järelvalve all. Pidevalt mõõdetakse ja kontrollitakse, kas kõik on hästi. Kui näiteks Tartus on abistanud Tauno (Koovit) meid üksinda, siis siin on pidevalt mitu spetsialisti toimetamas, kes on oma valdkonnas tipud,“ rääkis Tõnis Sildaru. “Lisaks on Austrias võrreldes Eestiga vähem segavaid faktoreid. Siin saab Kelly paremini taastusravile keskenduda.“

Sarnaselt Eestile on ka Austrias Kelly Sildaru päevad pikad. “Kokku teeb Kelly harjutusi kuus tundi päevas. Kolm tundi enne lõunat ja kolm pärast lõunat,“ kirjeldas Tõnis Sildaru.