Kelly Sildaru Delfile: täna õnnestus kõik. Tõnis Sildaru: venelanna punktide ootamine tegi natuke närviliseks, neid oodati kaua

“Võistlused on alati rasked, kuid asjad tulid hästi välja. Kui venelanna (hõbemedalist Anastassia Tatalina) tegi viimasel laskumisel kahekrodset corki, siis oli selge, et midagi kergelt ei tule,“ tunnistas Kelly.

“Täna oli ilm väga hea. Terve päev paistis päike ja tuult ei olnud. Võita on alati mõnus,“ lisas Kelly.

Kui võistlusjärgses intervjuus sõnas Kelly, et võit on magus, kuna vigastusest taastumine on olnud keeruline, siis tema treenerist isa Tõnis Sildaru sõnul on see protsess tegelikult veel pooleli.

“Tänasel päeval me veel täie koormusega trenni ei tee. Võtame päeva korraga. Pigem on Kelly jaoks olnud raske see, et päevast-päeva on tulnud teha taastusharjutusi ja samal ajal saavad teised olla lumel ja suusatada. Pigem see on olnud raske, et lumel on saanud vähem olla. Taastusharjurusi on ta alati tublisti teinud.“

Sarnaselt Big Airi hüpetele oli seekord Kelly suurimaks konkurendiks venelanna Anastassia Tatalina. Viimase laskumise eel oli Tatalina kolmandal kohal. Seega medal oli kindel ja nii otsustas ta minna riskile – ta jättis suusakepid mäe tippu ning läks viimasel hüppel proovima kahekordset cork'i.

“Kui ta pani kepid ära, siis oli selge, et ta läheb kahekordset tegema. Ta maandus ära ja tulemuse osas tegi see natuke ärevaks. Lõpuks oodati tema punkte kaua. Päris mitu minutit,“ lisas Tõnis, et võistluse lõpp kujunes pingeliseks.