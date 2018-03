Kelly Sildaru CNNile: Eestis on väga hea kuulus olla

Pyeongchangi olümpialt põlvevigastuse tõttu eemale jäänud 16-aastane freestyle-suusataja Kelly Sildaru andis CNNile intervjuu, kus rääkis muu hulgas eestlaste tagasihoidlikkusest ja sellest, kui hea on Eestis kuulus olla.

"Ma arvan, et ma olen kogu aeg olnud tavaline laps. Pärast seda, kui ma võitsin esimese X-mängude kulla, jäävad inimesed mind tänaval vaatama. Kuid ma arvan, et eestlased on häbelikud. Nad ei tule sinu juurde ja sinuga pilti tegema. Eestis on päris hea kuulus olla - palju lihtsam kui USA-s," sõnas Sildaru.

Pyeongchangi olümpia pargisõidu finaalist rääkides tunnistas neiu, et vaatas seda telerist "pisut veidra" tundega, sest oli kuldmedalivõitjat (šveitslanna Sarah Höfflin - toim) harjunud võitma. Pealegi peeti võistlus eestlanna sünnipäeval. Siiski jäi Sildaru optimistlikuks: "Loodetavasti on minu parimad aastad veel ees"

Vigastusest - põlve ristatisideme rebendist - taastumise kohta lisas Sildaru: "Olen liiga noor ja ei taha enne mäele tagasi minna, kui olen valmis ja täiesti terve. Võtan paranemiseks nii palju aega kui vaja ja lähen alles siis rajale."



Veel rääkis Sildaru oma pere suurest toetusest, sest tema täiskohaga treeneriks on isa Tõnis ning lisaks tegeleb freestyle-suusatamisega ka noorem vend Henry (11). "See on tõeliselt tore, et saan reisida oma pereliikmetega, mitte juhuslike inimeste ja treeneritega," sõnas Kelly naerdes: "Pere on tõesti väga toetav."