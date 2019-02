Kas Sildarude tiim võiks tulevikus suureneda? Praegu ostetakse vajalikke teenuseid sisse

Freestyle-suusatamise maailmas on suuremate riikide koondised aasta-aastalt ikka paisunud. Juurde tuleb treenereid ja kõikvõimalikke vajalikke abimehi. Sildarud toimetavad ikka kolmekesi. Rahvusvahelise suusaliidu FIS-i võistlustel on Tõnis üldjuhul üles antud Eesti koondise juhina, Henry treenerina ning Kelly sportlasena.

Niimoodi tuisataksegi kolmekesi mäest alla ning Kelly käib poodiumil ikka medaleid vastu võtmas. Sel hooajal on ta kõikidel jõuproovidel lõpetanud esikolmikus. Trumpalal pargisõidus on jätkunud mitu aastat kestev võiduseeria. Kui kogu tiheda võistluskalendri jooksul peaks vaja minema näiteks füsioterapeudi või määrdemeistri abi, siis ostetakse need teenused vajaduspõhiselt sisse. Suurema tiimi ülevalpidamine ei oleks rahaliselt mõeldav.