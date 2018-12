Kas Eesti saab 2019. aastal endale taas supersportlase?

Suurimad lootused selle saavutuseni jõudmiseks on freestyle-suusatajal Kelly Sildarul. MM on freestyle-suusatajatel kavas 1.-9. veebruarini Park City's. Sildaru on seal kaasa löömas nii pargi- kui ka rennisõidus ning ka Big Airi hüpetes. Suurimad lootused on eestlannal kindlasti pargisõidus, kus ta on võitnud 26 rahvusvahelist võistlust järjest.

Supersportlase staatust lähevad kindlasti uuesti püüdma ka vehklejad. Nende suvine MM toimub Budapestis. Nagu vehklejate puhul tavaks, siis tulemusi ennustada on ülimalt keeruline. MM-tiitlit on võimelised võitma nii epeenaiskond kui ka Novosjolov, Embrich, Kuusk, Beljajeva, Kirpu ja Katrina Lehis individuaalturniiril.

Kes võiks Sildaru ja vehklejate kõrval veel maailmameistriks tõusta? Kõige tõenäolisem kandidaat võiks olla odaviskaja Magnus Kirt. Odaviske tase on maailmas praegu ülimalt kõrge ning Kirt võib vabalt ka medalita jääda. Samas on Kirt näidanud taset, mis lubab heal päeval ka kõik sakslased kotti pista. Kergejõustiku MM toimub 2019. aastal 28. septembrist kuni 6. oktoobrini Dohas.

MM-medalit jahivad ilmselt veel mitmed sportlased, kuid näiteks kümnevõistluses (Maicel Uibo) ja tõstmise üliraskekaalus (Mart Seim) on üks nii kindel valitseja, et kuldmedali püüdmine tundub eestlaste jaoks väga ebatõenäoline.

MM-tiitliks vajaksid ideaalset õnnestumist ka maadlejad Heiki Nabi ja Epp Mäe. Maadlejate MM toimub 14.-22. septembrini Astanas.

