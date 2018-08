Kahekordne olümpiavõitja: vigastus muudab Kelly Sildaru veel tugevamaks

Lisaks kahele olümpiakullale ka maailmameistritiitli ja kuus maailmakarikasarja üldvõitjale kuuluvat suurt kristallgloobust võitnud Pierre Vaultier on üle elanud palju traumasid ning arvas, et Sildaru naaseb vigastuse järel võistlusradadele senisest veel tugevamana, kirjutab ERR Sport.

"Ma arvan, et vigastus muudab ta veel tugevamaks, sest tal oli väga hea tase juba enne vigastust," ütles Pierre ERR-ile.

“Ta on maailma parim ja peab vaid taastuma ning end uuesti leidma ja mul pole mingeid kõhklusi, et ta tuleb tagasi veel tugevamana. Kõrgel tasemel spordis ütleme tavaliselt, et esimene vigastus sunnib sind kõvemal tasemel naasma. Ja nii noores eas nagu on tema, siis taastumine

läheb nii ruttu, et ta ei tunnegi, et oli enne vigastatud."