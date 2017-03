Eesti Olümpiakomitee premeerib Šveitsis Crans-Montanas toimunud juunioride maailmameistrivõistlustel rennisõidus kuldmedali võitnud Kelly Sildarut 9500 euroga ja tema treenerit Tõnis Sildarut 4750 euroga.

Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on Kelly Sildaru võidetud esikoht juunioride maailmameistrivõistlustelt kaunis punkt lõppevale talvehooajale.

"Lumeolud Eestis ei olnud sellel talvel kiita ja seda enam valmistab rõõmu talispordialade Eesti tänase esinumbri Kelly Sildaru edukas hooaeg. Kelly võidud ja stabiilsed sooritused on kinnituseks tema kuulumisest omal spordialal maailma absoluutsesse tippu. Muljetavaldav on, et maailmameistrivõistluste debüüdilt naaseb sportlane kuldmedaliga. Loodan, et selleaastane areng ja edu annab Kellyle kindlust, et ta liigub õigel teel ja võib julgelt minna vastu eesootavale olümpiahooajale. Soovin Kellyle ja Tõnisele palju õnne ja loodan, et võiduga kaasnev preemia on abiks Kelly sportlike eesmärkide ja unistuste poole liikumisel."

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt 27.11.2013 EOK täitevkomitee poolt kinnitatud korrale.