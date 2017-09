Imede maa Uus-Meremaa

Kuna Uus-Meremaa rallit praegu MM-sarja kalendris ei ole, on selge, et liisk sai langeda ainult Sildaru kasuks. Seega ootasid ees kõrged mäed – täpsemalt Lõunasaar ja Lõuna-Alpid.

Seda, et Sildaru võitis Cardronas oma karjääri esimese MK-etapi, teavad juba kõik. Aga mis peale spordiareeni sündmuste veel silma jäi? Loomulikult loodus, mille poolest Uus-Meremaa on maailmakuulus. Selle riigi maastikuvaated on kaunistanud lugematul hulgal Hollywoodi filme ja seriaale.