Hõbedane Kelly Sildaru: olen ülimalt õnnelik! Mina veel nii kõrgele minna ei julge

Kui Sildaru tegi tehniliselt keerukama kava, siis Sharpe võlus kohtunikke kõrgemate hüpetega. Rennisõidus on renni kohale tõusmise kõrgus ülimalt tähtis ja kohtunikud hindavad seda ka vastavalt. Sharpe näitaski selgelt kõige kõrgemaid õhulende ja vajalikku kiirust suutis ta hoida ka viimaseks hüppeks.

„Andsin endast parima ning olen medali üle ülimalt õnnelik!“ tõdes Sildaru võistluse järel Delfile. „Cassie oli seda võitu kindlasti väärt. Mina nii kõrgele ei julge veel minna,“ tunnustas eestlanna olümpiavõitja uhkeid õhulende.

Sildaru oli veel enne kolmandat laskumist kuldmedalis kinni, kuid Sharpe jättis enda parima soorituse just viimaseks katseks. Sildaru ja Sharpe on tippkonkurentsis nüüd vastamisi läinud kolmel korral ning skoor on kanadalanna kasuks 2:1.

Kui rennisõidu võistluse järel said Sildaru konkurendid puhkama siirduda, siis eestlanna tormas kiirelt veel Big Airi hüpete trenni. Enne harjutuskorra lõppu jõudis ta teha kolm hüpet.

Medali kaela saamist peab Sildaru samuti natuke ootama, kuna autasustamine leiab aset kohaliku aja järgi kell 22.00. Seejärel tuleb aga kiirelt seada sammud hotelli poole, kuna juba hommikul kell 9.00 algab pargisõidu võistluseelne treening. Tund aega hiljem hakatakse jagama aga medaleid.

„Graafik on küll tihe, kuid tulen toime,“ tunnistas Sildaru. „Kui eesolevaid alasid (pargisõit ja Big Air) vaadata, siis treeningute põhjal arenguruumi veel on.“

Rennisõidu lõppjärjestus:



1. Cassie Sharpe 94,00 punkti

2. Kelly Sildaru 92,33

3. Rachael Karker 86,33

4. Brita Sigourney 84,66

5. Maddie Bowman 83,33

6. Ayana Onozuka 75,00

7. Devin Logan 64,66

8. Annalisa Drew 59,00