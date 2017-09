GRAAFIKA | Vaata, millise vigastusega Kelly Sildaru maadlema peab!

Eesti Suusaliit avaldas pressiteates, et Uus-Meremaa treeninglaagris viga saanud Kelly Sildaru põlvel on eesmise ristatisideme (ACL) vigastus. Vaata Delfi graafikast, millise traumaga on tegemist!

"Täna läbiviidud uuringute tulemusena saame öelda, et tegemist on vasaku põlve ristatisideme vigastusega," sõnas Eesti suusaliidu lumelaua ja freestyle-suusatamise alakomitee esimees Kalle Palling. Vigastusest loodetakse veelgi täpsem pilt ette saada lähinädalatel, et otsustada, millise ravitaktikaga edasi minnakse.