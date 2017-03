Freestyle suusatamine eemaldub oma algsest olemusest, maksma hakkab akrobaatika, on Kelly Sildaru treenerist isa Tõnis mures.

Kaks X-Mängude Big Airi võistlust järjest on võidetud saltohüpetega. Mõlemal korral on Sildaru jäänud teiseks, kuigi tegi kenasid trikke. Aga ta pöörles vaid horisontaalselt, maaga paralleelselt.

Lillehammeris tegid nii Sildaru kui esikoha saanud Mathilde Grimaud erakordseid hüppeid. Šveitslanna sooritas esmakordselt puhta switch double cork 1080-ne, Sildaru grabi ehk suuskadest kinnihoidmisega switch 1260-ne ja switch 1440-ne, millel paraku grabi polnud ja maandumine oli ebakindel.

Grimaud sai oma triki eest, mis sisaldas kahekordset saltot, maksimaalsed 50, Sildaru ilusa switch 1260-ne eest 47 punkti.

Hea küll, šveitslanna võidu toonud trikk Lillehammeris oli perfektne, ent Lisa Zimmermanni switch double cork 1080, millega ta Aspeni X-Mängudel Sildarut ühe punktiga edestas, sugugi mitte. Ent sakslannal hinnati eelkõige triki keerukust, mitte puhtust.

„Eks meilgi jää kohati mulje, et kohtunikud võtavad Kelly hüpetelt hinde-paar maha ja annavad teistele saltode eest juurde. Ilmselt tahavad nad sellega sundida ka Kellyt saltohüppeid tegema,“ pakkus Tõnis Sildaru.

Isa Sildaru ei usu, et Big Airi saab võita vaid saltodega, kuid sinnapoole hakkavad asjad liikuma. „Kahekordsed saltod hakkavad peagi ilmuma ka naiste pargisõitu,“ arvas Tõnis Sildaru. „Arvan, et juba selle aasta MM-il hüppab Grimaud pargisõidus double corki.“

Edasi liigub jutt freestyle suusatamise olemuse juurde. „Leiame, et see ala peaks olema enamat, kui akrobaatika,“ selgitas isa Sildaru. „Saltotagi trikke on palju, stiili ja muud saab hinnata… Näiteks meeste Big Airis rõhusid enamus mehi kolmekordsetele saltodele, kuid rootslane Henrik Harlaut hüppas vaid ühe säärase ja ülejäänud stiilipuhtad kahekordsed, kuid võitis.“

Samas leidis Tõnis Sildaru, et ilmselt tuleb neilgi trendiga kaasa minna: „Lihtsam on double cork selgeks õppida ja head punktid ära võtta, kui 1440-sega – mis on tegelikult keerulisemgi trikk – õnne püüdma minna.“

Isa sõnul pole Kelly kahekordse saltoga hüpet lumel teinud, küll aga seda batuudil proovinud: „Tal on veel pikk maa minna. Trikki tuleb palju harjutada vette maandumisega… Oskustelt oleks Kelly valmis seda sooritama, asi on vaimus kinni. Me ei luba, et tuleval talvel on double cork juba meil arsenalis, sest ka teisi trikke tuleb lihvida, reilidel sõitu täiustada… Tööd, mida teha, on palju.“