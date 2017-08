FOTOD | VÄGEV! MK-sarjas debüüdi teinud Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal pargisõidus esikoha!

MK-sarjas debüüdi teinud freestyle-suusataja Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal Cardronas pargisõidus esikoha! 15-aastasele eestlannale tõi võidu avalaskumise eest teenitud 90 punkti.

Finaalis viimasena mäest alla tulnud Sildaru esimene sõit õnnestus väga hästi, ta teenis 90 punkti ja asus võistlust juhtima. Eestlannale järgnesid rootslanna Jennie-Lee Burmansson 84,60 ja ameeriklanna Maggie Voisin 82 silmaga. "Arvan, et see oli parem kui eilne (kvalifikatsiooni - toim.) esimene sõit. Alati saaks paremini, aga teine sõit on veel ees ja loodetavasti õnnestub siis paremini. Ootasin MK-etappidel osalemist väga. Tore, et see võistlus toimub siin Uus-Meremaal," rääkis Kelly avasõidu järel.

Juba teise sõidu eel oli eestlanna võidu kindlustanud, sest keegi ei suutnud tema tulemust ületada. Teisele kohale sõitis end teise laskumisega šveitslanna Giulia Tanno (86,6 punkti), kolmandaks taandus rootslanna Jennie-Lee Burmansson (84,60), kes oli kevadel saanud juunioride MMil Sildaru järel hõbemedali.

"Olen väga õnnelik, see ongi kõik! Naudin siinolemist täielikult, see park on väga ilus," sõnas võidukas Kelly teise sõidu järel.

PARGISÕIDU FINAAL CARDRONA MK-ETAPIL Selline ilus nägi välja lõppseis: "Olen väga õnnelik, see ongi kõik! Naudin siinolemist täielikult, see park on väga ilus," sõnas võidukas Kelly. Kelly Sildaru (Eesti) teine laskumine on väärt 80,6 punkti. Avasõidu 90 silma tagasid eestlannale esikoha! Giulia Tanno saab 86,6 punkti ning Kelly Sildaru on juba enne teist sõitu võitja! Ja nüüd eelviimane sõitja, Giulia Tanno (Šveits). Kelly Sildarul on vähemalt teine koht käes! Dara Howell (Kanada) kukub raja alguses ja tema parimaks jääb avalaskumise 76,2 punkti. Jennie-Lee Burmansson (Rootsi) teenib 84 punkti. Tema avasõidu 84,6 silma on väärt endiselt teist kohta. Avasõidu järel kolmandal kohal olnud Maggie Voisin (USA) saab vaid 49,2 punkti. Tema tänaseks parimaks jäi 82 silma. Norralanna Johanne Killi saab 77,8 punkti ja läheb viiendaks. Yuki Tsubota (Kanada) sõit on väärt 73,8 punkti. Pisut enam kui avalaskumisel, kuid kokkuvõttes on ta alles seitsmes. Christiansen teenib teise laskumise eest 77,2 punkti ja läheb hetkel viiendaks. Naiste teist sõitu alustab Tiril Sjastad Christiansen (Norra), kes on selle võistluse tiitlikaitsja. Avasõidus ta kukkus ja sai vaid kaheksa punkti. Meeste võistlust juhib avalaskumise järel britt James Woods 91,8 punktiga. Ja nüüd taas naiste kord! Veel on jäänud viiel mehel teha esimene laskumine. Siis on taas naiste kord. Ka FISi lehekülg teatab, et Kelly Sildaru on MK-etappi juhtima asunud. https://twitter.com/FISfreestyle/status/901608298469871616 Üldseis: 90 punktiga juhtivale Sildarule järgnevad esimese sõidu järel rootslanna Burmansson 84,60 ja Voisin 82 punktiga. Nüüd tulevad vahele meeste sõidud ja siis naiste teine laskumine. Eestlanna ütles, et loodab teisest sõidust enamat! Väga rahule ta ei jäänud. "Arvan, et see oli parem kui eilne esimene sõit. Alati saaks paremini, aga teine sõit on veel ees ja loodetavasti õnnestub siis paremini. Ootasin MK-etappidel osalemist väga. Tore, et see võistlus toimub siin Uus-Meremaal," rääkis Kelly. Kelly Sildaru saab 90 punkti ja läheb liidriks! Ja nüüd Kelly Sildaru (Eesti)! Teine suur favoriit, Giulia Tanno tegi väga kindla peale laskumise ja sai 78,6 punkti. Nüüd Giulia Tanno (Šveits) ja siis meie Kelly Sildaru. Dara Howell (Kanada) saab 76,2 punkti. Jennie-Lee Burmansson (Rootsi) teenib lausa 84,6 punkti ja on uus liider! Voisin kurtis, et ilm polnud kõige parem, ka libisemine jättis soovida. Üks favoriite, Maggie Voisin (USA) läheb liidriks suurepärase 82 punktiga. Johanne Killi (Norra) teeb nõrga alguse, vaid 16 punkti. Yuki Tsubota (Kanada) sai 72 punkti ja läheb liidriks. Tiril Sjastad Christianseni (Norra) sõit ebaõnnestus. Võistlus on alanud! Võistluspäeval on tehtud ka veidike ümberkorraldusi. Kui esmalt pidi toimuma meeste finaal ja seejärel Eesti aja järgi 3.30 naiste finaal, siis nüüdseks on mõlema finaali alguseks märgitud 3.30. Seega sõidavad mehed ja naised oma sõidud vahedumisi. Nii meestel kui ka naistel on kaks sõitu, millest arvesse läheb parim. Meenuta, kuidas läks Kelly Sildarul kvalifikatsioonis. http://sport.delfi.ee/news/ekstreemsport/kellysildaru/delfi-uus-meremaal-kelly-sildaru-paases-voimsa-skooriga-parimana-finaali?id=79308808

Finaalis jagasid punkte Sloveenia (Urh Bulc), Uus-Meremaa (Dion Newport), USA (Steele Spence), Šveitsi (Arnaud Cottet) ja Jaapani (Chiho Tkao) kohtunikud.

Kvalifikatsiooni tulemused:

1. Kelly Sildaru (Eesti) 92,80 punkti

2. Giulia Tanno (Šveits) 88,20 punkti

3. Dara Howell (Kanada) 86,40 punkti

4. Jennie-Lee Burmansson (Rootsi) 84,60 punkti

5. Maggie Voisin (USA) 84,00 punkti

6. Johanne Killi (Norra) 83,60 punkti

7. Yuki Tsubota (Kanada) 81,80 punkti

8. Tiril Sjaastad Christiansen (Norra) 80,20