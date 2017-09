FOTOD | Mardna: Sildaru põlvevigastus on tõsine

Eile Uus-Meremaalt Eestisse saabunud freestyle-suusataja Kelly Sildaru käis täna koos emaga Tallinnas arstidele oma vigastatud põlve näitamas. Tehtud magnetuuringu järel tunnistas ülevaatuse teinud Mihkel Mardna, et põlvevigastus on tõsine.

“Põlvevigastus on tõsine. Täpset infot jagab suusaliit ja/või sportlane ise ning tema vanemad,“ sõnas Mardna ja lisas, et esialgu lepitigi kokku ainult antud lühikese kommentaari andmises.

Eesti suusaliidu lumelaua ja freestyle-suusatamise alakomitee esimees Kalle Palling tõdes, et esialgu saab ta anda täpselt samasuguse kommentaari. Täpsemat infot uuringute tulemuste kohta loodetakse anda täna või homme.

Sildaru vigastas põlve eelmisel nädalal Uus-Meremaal Cardronas rennisõitu harjutades. “Tegin rennis trikki, mis ei õnnestunud kõige paremini. Maandusin pisut risti ja väänasin põlve. Põlv oli kohe valus, aga valu läks üle,“ meenutas Sildaru teisipäeval Tallinna lennujaamas toimunud pressikonverentsil juhtunut. “Praegu põlv valus ei ole.“

Sildaru põlvevigastusega seoses on kõige suuremaks küsimuseks, kas ta paraneb veebruaris toimuvateks Pyeongchangi olümpiamängudeks.

Mis saab olümpiast?

Praeguse seisuga oleks Sildarul olümpiapilet käes nii pargi- kui ka rennisõidus. Ent mõlemal alal peetakse veel enne Pyeongchangi mänge neli MK-etappi. Tabeliseisu järgi tõenäoliselt olemasolevate punktidega olümpiapääset välja ei veaks.

Kummalisel kombel on Sildaru olümpiapilet kindlam kõrvalalal rennisõidus. Seal hoiab ta praegu 80 punktiga 15. kohta. Esimesena olümpiakohalt väljas, 25. kohal oleval Saori Suzukil on koos ainult 36 silma. Kuna rennisõidus on konkurents hõredam ja tipud nopivad enamasti kõik suured punktid endale, saab Kelly end seal kindlamalt tunda.

Pargisõidus on olukord keerulisem. Tihedama konkurentsiga alal on Sildarul praegu 100 punktiga pingerivis 17. kohal. 25. tabelireal oleval itaallannal Silvia Bertagnal on koos koguni 78 silma.

Seega on Sildaru endale oma trumpalal olümpiapääsme kindlustamiseks vaja kindlasti veel võistelda ka MK-sarjas. Novembris ja detsembris toimuvad Stubai ja Font Romeu võistlused võib praeguse seisuga tõenäoliselt maha kanda.

Seega tuleb sihtida uue aasta esimest kuud ja USA-s toimuvaid etappe. 11.–13. jaanuarini võisteldakse Snowmassis ja 17.–19. jaanuarini Mammonthis. Tõenäoliselt tulebki praegu sihikule võtta neist viimane. Seal oma tavapärase tulemuse saavutamine tagaks tõenäoliselt eestlannale ka pargisõidus olümpiapääsme.

Kui rennisõidus peaks samuti hakkama punkte puudu jääma, siis Snowmassis võisteldakse sel alal 10.–12. ja Mammonthis 18.–20. jaanuarini. Seega on Sildarul viimase MK-etapini aega neli ja olümpiamängudeni viis kuud.