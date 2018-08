FOTOD | Kelly Sildaru Uus-Meremaal pargisõidu treeningul

Kui naiste pargisõidus toimuvad nii kvalifikatsioon kui ka finaal praeguse ajakava järgi reedel, siis mehed said neljapäeval eelvõistluse peetud.

Lisaks on õnnestunud läbi viia mõned treeningsõidud. Viimati oli harjutamiseks korralik ilm teisipäeval.

Naiste pargisõidu kvalifikatsioon peetakse praeguse ajakava kohaselt Eesti aja järgi täna täpselt südaööl.

Meeste ja naiste finaal toimub samaaegselt ja need peaksid alagama Eesti aja järgi kell 4.15.

Top spot in today's men's 2018 FIS JWC slopestyle qualifiers went to the Ryan Stevenson (USA), followed up by Birk Ruud (NOR) and Taisei Yamamoto (JPN)



Ladies' q's get start Friday at 9:00, followed by men's and ladies' finals at 13:15!



Full results - https://t.co/L7SCxuoE0d pic.twitter.com/K7Rogn2u9a