Sildarul õnnestus hoolimata teisest kohast teha ajalugu: ta sooritas esimese naisena 1200-kraadise hüppe grabiga ning seejärel ka 1440-kraadise hüppe ilma grabita.

Gremaud teenis karjääri esimese X-Mängude võidu, 15-aastasele SIldarule oli see aga neljas medal.

Sildaru kaks paremat hüpet:



Tulemused:

1. Mathilde Gremaud (Šveits) 93 p

2. Kelly Sildaru (Eesti) 90 p

*Arvesse läksid iga võistleja kaks paremat hüpet.



X-Mängude Big Air hüpped

Esikolmik: 1. Gremaud 93, 2. Sildaru 90, 3. Voisin 80, 4. Tanno 73, 5. Dahlström 72, 6. Killi 70, 7. Logan 61, 8. Bertagna 55 punkti.https://twitter.com/XGames/status/840619445785677824

Siin ta on, Mathilde Gremaud' võiduhüpe, esimene 50-punktiline sooritus naiste poolt X-Mängude ajaloos. 17-aastane Šveitsi neiu ütleb intervjuus, et idee taoliseks hüppeks tuli, nähes Kelly suurepärast eelmist sooritust. Kusjuures ta polnud seda hüpet kunagi varem proovinud!https://twitter.com/XGames/status/840617527550058496

Võistlus on lõppenud. Kellyle tubli teine koht!

Kell teeb suisa 1440-kraadise hüppe - taas esimese naisena ajaloos! -, kuid grabi ei lisa ja teenib vaid 27 punkti... Tuleb hõbe.

Ja 42-punktiline hüpe teisest voorust.https://twitter.com/XGames/status/840615613160706048

Kelly 43-punktiline hüpe esimesest voorust.https://twitter.com/XGames/status/840614049339625474

Oleme Kelly viimase hüppe ootsuses.

Gremaud teeb viimases voorus suurepärase hüppe ja teenib maksimaalsed 50 punkti, millega kerkib ka üldliidriks - 93 punkti.

Seis enne viimast vooru: Sildaru 90 p, Gremaud 80 p, Voisin 76 p.

Kellyst on täna saanud ühtlasi esimene naine vigursuusatamise ajaloos, kes teinud 1200-kraadise hüppe grabiga.

Kelly kolmas hüpe on taas grabiga 1200 kraadi. Päeva parim summa - 47 punkti! Esikoht on väga lähedal, sest kokku on tal juba 90 punkti.

Voisin 40 punkti ja kokkuvõttes 76 punktiga kolmandaks.

Tannole 25 punkti.

Bertagnale 18 punkti.

Gremaud'le 37 punkti.

Loganile 29 punkti kolmandalt hüppelt.

Esikolmik kahe vooru järel: Sildaru 85 Gremaud 80 ja Dahlström 68 punkti.

Sildaru teeb 1200 kraadi koos grabiga ja maandub õnnestunult! Avavooru 43 punktile tuleb juurde 42 punkti. Liidriks!

Ja Voisini avavooru 17 punktile tuleb juurde 36 silma.

Tanno lisab avakatse 35 punktile vaid 15 punkti.

Gremaudile 37 punkti. Ja kokku 80 punkti. Nimelt lähevad lõpuks arvesse kaks paremat hüpet.

Teine voor algab Logani 15 punktiga.

Killi kukub ja piirdub 9 punktiga.

Abiline lükkab Sildarule hoo sisse ja avakatse õnnestub - 43 punkti! Hetkel liidrikohta jagama.

Voisinile 35 punkti.

Tanno teenib 35 punkti.

Maksimaalne punktisumma on 50.

Logan teenib 23 punkti.

Bertagna saab 22 punkti.

Gremaud teenib 43 punkti.

Võistlus algas

Täna on siin juba ligi 20 Eesti fänni toetamas.

Viimane soojendushüpe õnnestus perfektselt. Libisemine on ikka sama hea nagu tund aega tagasi. Tuleb põnev võistlus!

Norralastel täna esimene kuld juba käes - naiste lumelaua Big Airi võitis Silje Norendal.

Kelly isa Tõnis: "Päris stiilipuhas hüpe veel polnud, haare oli natuke lühike, aga selleks oleks vaja ka suuremat hüpet. Võrreldes Aspeniga on siin hüpe natuke väiksem. Esimese korraga tuli väga hästi välja. Iseasi, palju selle eest puntke saab. Võistlust alustame arvatavasti 900-kraadisega, siis 1080 ja kui jõuab, teeme 1260-st ka."Küsimusele, mis täna libisemise nii heaks tegi, vastas Tõnis muigega: "Suur mees."

"Saan praegu teha seda, mida ma tahan. Väga mõnus on, kui saad hüppeks piisavalt hoogu. Proovisin täna esimest korda 1260-kraadist hüpet ja olen õnnelik, et selle ära tegin. Grab oleks võinud muidugi parem olla, aga see on minu jaoks uus liigutus ja natuke harjumatu veel," rääkis Kelly.

Kelly isa rääkis, et 1260-kraadist hüpet prooviti siin treeningul üldse esimest korda. Võistlema minek on kindel!

Treening on läbi, aga Kelly sõitis veel üles mäkke suuski määrima.

Kellyle lükkas hoogu hoopis Uus -Meremaa eratreener Brad (juhendab X-Mängudel USA suusatajat Nick Goepperit), kes arvas et sellise trikiga peaks medalikonkurentsi sekkuma küll.

Kelly püüab nüüd sedasama 1270-kraadist hüpet kinnistada. Nuki peal treeningut jälgivad mehed plaksutavad iga kord kui eestlanna maandub. Nii palju pöörded ükski teine naine täna teinud pole ning võistlustelgi nähakse sellist asja harva.

Kelly vend ja ema treeningut jälgimas.

Iga katsega paremaks! Henry Sildaru sõnul oli viimane katse juba 1270-kraadine ehk neli pööret! Kellyga kaasa sõitnud mehed pani see igatahes huilgama.

Järjekordne hea hüpe. USA treeneri võttis igatahes plaksutama. Nüüd vist võib juba suht kindlalt väita, et starti minek kahtluse all ei ole.

Kellyle lükkab täna hoogu üks päris kogukas USA treener.

Järjest tehnilisemaks hüpped lähevad. Tundus olevat 700-kraadine pööre grabiga . Kahjuks kannatas pisut kaugus.

Teine hüpe juba palju parem. Tegi ka juba mõned pöörded ja maandus isegi neljanda triibuni välja. Nii hästi pole hoo mõttes veel sel nädalal läinud

Kelly esimene hüpe oli ilma trikita. Maandus napilt teise sinise jooneni.

Treening on kohe kohe algamas. Anname jooksvalt teada,kuidas Kellyl läheb

