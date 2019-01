FOTOD ja VIDEO | Võidukas Kelly Sildaru Delfile: võib öelda, et punktide poolest tegin karjääri parima sõidu

„Raske öelda, kas see oli tehniliselt karjääri parim. Mõnikord on tunne ehk isegi parem olnud, kuid punktide poolest on see kindlasti karjääri parim sooritus,“ tõdes Sildaru pärast võistlust Delfiga vesteldes.

Sildaru tunnistas, et viimase laskumise eel andis treenerist isa Tõnis Sildaru veel nõu, et haardeid tuleb pikemalt hoida. See õnnestuski ja sealt rekordiline skoor tuligi.

„Esimesel kahel laskumisel jäi hoogu natuke väheseks. Seega ei olnud ka haarded piisavalt pikad. Kolmandal laskumisel oli hoog juba väga hea ning asjad õnnestusid peaaegu ideaalselt,“ tunnistas võidukas Kelly.

Eestlanna siiski veel puhkama ei saa, kuna kavas on veel ka Big Airi hüpete finaal, mis algab Eesti aja järgi kell 4.00.

„Nüüd tuleb natuke puhata. Vahepeal tuleb veel autasustamine, kuid ülejäänud aja plaanime võistlejatele mõeldud alas puhata,“ tunnistas Kelly, kelle sõnul oleks Big Airi hüpetes poodiumile tõusmine juba õnnestumine.