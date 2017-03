Kelly Sildaru tegi täna Norras Hafjellis X-Mängudel kogu Big Airi treeningu algusest lõpuni kaasa. Ning mitte ei sõitnud ainult hüpetest otse üle, vaid sai ka trikke proovida.

Enamasti piirdus ta selg ees 540-kraadise hüppega, kuid üks oli ka 900-kraadine. Kelly ja ta isa Tõnise näod vajusid selle soorituse järel naerule ning teineteisele löödi patsu. Tõnise sõnul oli sooritus lubav, kuid täiuslikkusest siiski kaugel.

"Selle ta maandus ülevalt teise jooneni. Oleks vaja kolmas-neljas joon kätte saada, et ka amplituudi eest punkte antaks. Stiil ja mugavus tuleb siis, kui tead, et lendad rahulikult üle. Praegu läheb kogu rõhk tõukele. Homme on meil veel tunniajane treening. Kui ilm ei muutu, on ehk võimalik sõna sekka öelda," ütles Tõnis.

Freestyle-suusatajate Big Airi viimane treening on kavas homme Eesti aja järgi kell 16. Võistlus algab kell 19.

Vaata Kelly tänaseid hüppeid piltidelt ja videost!