Aspeni talvistel X-Mängudel teenis vigursuusatamise Big Air võistlusel teise koha 14-aastane Kelly Sildaru. Tegu on eestlanna karjääri teise medaliga ekstreemspordi suurüritusel. Kunagi varem pole X-Mängudelt nii noorelt kahte medalit võidetud.

Võistluse võitis sakslanna Lisa Zimmermann, kes teenis kahe parema hüppe eest kokku 85 punkti. Sildaru, kes tegi oma paremad hüpped võistluse lõpuosas, kaotas talle vaid punktiga. Kolmas oli šveitslanna Gulia Tanno 82 punktiga.

Kuna arvesseminevad hüpped pidid olema erinevad, võttis Sildaru kavva switch 1080 natural ja unnatural võimalikult keerulise grabiga, kus hüppesse mindi selg ees ja tehti kolm tiiru ümber telje ühel puhul paremale, teisel vasakule.

Võistlusel osales kaheksa naist, kes sooritasid 25 minuti jooksul viis hüpet, millest arvesse läksid kaks paremat.

Pühapäeva õhtul kell 19.00 asub Sildaru tiitlit kaitsma pargisõidus. Võistlusest teeb eksklusiivse otseülekande Delfi TV.

Big Air võistlus X-Mängudel https://twitter.com/SFR_SportXtreme/status/825523382926110720?ref_src=twsrc%5Etfw https://twitter.com/XGames/status/825525997936193537?ref_src=twsrc%5Etfw Täname jälgimast ja kohtumiseni! Võistlus on lõppenud! Zimmermannile kuld 85 punktiga ja Sildarule hõbe 84 punktiga! Kelly lõpetab võistluse 42 punktiga, mis tähendab, et kokkuvõttes jääb ta vaid punkti kaugusele Zimmermannist. Hõbemedal paistab praegu üsna kindel! Tannolt korralik hüpe ja punkte kokku 82, mis kergitavad ta kolmandaks. Turski lõpetab võistluse 47 punkti väärilise hüppega. Aeg on nüüd nulli läinud, kuid kõik saavad viienda hüppe ära teha. Logan saab teha veel ka viienda hüppe, kuid kukub. Zimmermann lõpetab võistluse kukkumisega ja tema võidutulemuseks jääbki 85 punkti. Dahlström kukub viimasel katsel ja medalikonkurentsi ei sekku. Killi lõpetab 13 silmaga ja jätkab neljandal kohal 71 punktiga. Kelly teeb viimasel katsel hea hüppe ja saab 41 punkti, siirdudes Zimmermanni järel teiseks 83 silmaga. Tannolt 41 punkti ja kerkib kokkuvõttes 76 punktiga kolmandaks. Turski eksib maandumisel ja teenib vaid 18 punkti. Logan millegi erilisega otsustaval katsel hakkama ei saa. Üldseis enne ilmselt viimast katset: Zimmermann 85 p, Sildaru 77 p, Killi 71 p ja Dahlström 69 p. Zimmermann lõpetab kolmanda vooru suurepärase hüppega, teenib 47 punkti (kokku 85 p) ja naaseb liidripositsioonile. Killilt 39 punkti ja läheb kokkuvõttes 71 punktiga kolmandaks. Kelly teeb kolmandal katsel plaanitud hüppe ära ja teenib suisa 42 punkti! Päeva parim hüpe ja kokkuvõttes 77 punktiga kindlalt üldliidriks! Tanno teeb päris hea hüppe ja võtab siit välja 35 punkti, kerkides kokkuvõttes teiseks. 10 minutit jäänud aega veel hüpata. Enne Kelly kolmandat hüpet on seis selline: Zimmermann 72 p, Sildaru 6 p, Tanno 65 p, Dahlström 64 p. https://twitter.com/CykelsportenDk/status/825519346902507521 Turski kukub teist hüpet järjest, kuid jääb terveks. Logan alustab 32 punktiga kolmandat vooru. Kaks vooru läbi. Ka Zimmermannil jääb veidi hoost puudu, kuid 34 punkti teenib ta siiski ja läheb kokkuvõttes liidriks Kelly ees. Kelly teeb täna nii palju hüppeid kui jõuab ehk praeguse graafiku järgi ilmselt kokku neli hüpet. sullamulla: mitu hypet veel kelly teeb? Killi hüpe jääb samuti lühikeseks ning järgneb kukkukine. Õnneks ei midagi hullu. Voisini hüpe jääb lühikeseks ja piirdub 16 punktiga. Kelly teeb veidi puhtama maandumise kui avakatsel ja teenib 31 punkti kõrvale 35 punkti! Tanno parandab skoori - 35 punkti. Turski kukub maandudes, kuid õnneks viga ei saa. Logan teenib teise hüppe eest 23 punkti. Esimene voor võttis aega 7 minutit. Lisa Zimmermann keerutab kaks ja pool ringi ning teenib 38 punkti, lõpetades avavooru liidrina. Emma Dahlström alustab hästi - 35 punktiga liidriks. Olgu lisatud, et ühe hüppe eest võib maksimaalselt teenida 50 punkti. Johanne Killi saab avahüppe eest 32 punkti. Üks favoriite Maggie Voisin alustab 26 punktiga. Kelly alustab võistlust, kuid päris loodetud hüpet veel ei tee - tasuks 31 punkti ja liidriks! Giulia Tannolt 30 punkti ja liidriks. Kaya Turskilt juba veidi parem hüpe, tasuks 29 punkti. Devin Logan teeb väga lihtsa triki ja teenib 21 punkti. Võistlus peaks nüüd lähiajal algama. 25 minutit - tee hüppeid, palju tahad, neist kaks paremat lähevad arvesse. Võistlus on alanud! Pealtvaatajaid pole võistluse algushetkedel sugugi palju, paarisaja ringis. Kellyt peetakse välismaal võistluse favoriidiks. Võistlejaid on täna kaheksa ning arvesse lähevad kaks hüpet. Delfi TV otseülekanne Aspenist on alanud! Big Airi favoriidiks peab Kelly sakslannat Lisa Zimmermanni, kuid peamistest rivaalidest tal ülevaade puudub, sest nood otsustasid reedese treeningu vahele jätta. Kuna arvesseminevad hüpped peavad olema erinevad, võttis Kelly kavva switch 1080 natural ja unnatural võimalikult keerulise grabiga ehk hüppesse minnakse selg ees ja tehakse kolm tiiru ümber telje ühel puhul paremale, teisel vasakule. Tund enne Big Airi võistlust toimus 45-minuti pikkune soojendus, kus Kelly sai lihvida hüppeid. Pärast trenni läks Kelly pooleteiseks tunniks sportlaste alale puhkama ja sööma - seal on ka diivanid, nii, et saab end pikali visata. Infot kohapealt: Päeval tegi Sildaru tunnise pargisõidutreeningu. Tingimused olid sedavõrd head, et sai proovida kõiki elemente. mis võistlustel kasutusele tulevad. Silmanurgast jälgides selgus, et šveitslanna Giulia Tanno on reilidel väga kõva, sama kõva, kui Kelly, rääkis treenerist isa Tõnis Sildaru. Tere õhtust, usinad spordisõbrad! Kelly tänavune avastart X-Mängudel saab kohe-kohe tõeks, sest Bir Air võistlust on algamas.

Teine Sildaru võistlus toimub Eesti publikule juba vaatajasõbralikumal ajal, kui pühapäeva õhtul kell 19:00 algab naiste freestyle suusatamise pargisõit. Just sellel alal võitis toona 13-aastane Kelly mäletatavasti oma esimese X-Mängude kulla ja olukord, kus Sildaru on võitnud viimased 19 pargisõiduvõistlust, teeb ta üheks suurimaks favoriidiks kahtlemata ka tänavu.

Omamoodi tunnistust sellele asjaolule lisab ka fakt, et pargisõidus tuleb Sildaru rajale viimasena (kogu võistlejate nimekiri: 1. Devin Logan (USA) 2. Tess Ledeux (FRA) 3. Giulia Tanno (SWI) 4. Emma Dahlström (SWE) 5. Maggie Voisin (USA) 6. Kaya Turski (CAN) 7. Johanne Killi (NOR) 8. Kelly Sildaru (EST).

Eelmise aastaga võrreldes on pargisõidu võistlejatel tänavu üks run vähem, ehk võimalikult 100-punktilise skoori lähedane tulemus tuleb kirja saada kahe katsega. Lõplikus arvestuses vaadatakse nende kahe sõidu võrdluses paremat skoori.

Kui Kelly Sildaru tänavu taas mõne X-Mängude medali võitma peaks, teeks ta jällegi omamoodi ajalugu. Nimelt on seni vaid kuus atleeti teeninud enne 15-aastaseks saamist enama kui ühe X-Mängude medali. Ükski neist pole aga võitnud enne 15. eluaastat kahte kuldmedalit. Kas 14-aastasel Sildarul õnnestub see rekord murda?

Lisaks Sildaru võistlustele toome huvilisteni ka palju muud põnevat ja täpne ajakava meie ülekannetest on leitav allpool. Lisaks Delfi portaalile veebis ja mobiilis saab Delfi TV otseülekandeid ja saateid vaadata ka "suurel ekraanil" Delfi TV rakendustes Starmanis, Hübriid TV-s, Android TV-s ja Apple TV-s. Kuidas täpsemalt Delfi otseülekandeid telekast jälgida, vaata siit.

Delfi TV otseülekannete kava Aspeni X-Mängudel (Eesti aja järgi):

Laupäev (28.01)

Meeste freestyle suusatamise pargisõit (algus kl 20.00)

Naiste lumelaua pargisõit (kl 22.15)

Snowmobile freestyle võistlus (kl 00.00)

Pühapäev (29.01)

Naiste freestyle suusatamise Big Air (kl 3.15)

Meeste freestyle suusatamise Big Air (kl 5.30)

Naiste freestyle suusatamise pargisõit (kl 19.00)

Meeste lumelaua pargisõit (kl 21.00)

Snowmobile parima triki võistlus (kl 23.00)