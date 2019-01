FOTOD ja VIDEO | Kelly Sildaru püstitas ulmelise sõiduga X-Mängude rekordi ja võitis kolmanda kuldmedali!

X-Mängude naiste pargisõit

http://sport.delfi.ee/news/ekstreemsport/kellysildaru/statistika-kelly-sildaru-uskumatu-voiduseeria-sai-jatku?id=85134219

http://sport.delfi.ee/news/ekstreemsport/kellysildaru/tonis-sildaru-tulemus-on-super-kuid-saime-tulevikuks-kovasti-motteainet?id=85134103

http://sport.delfi.ee/news/ekstreemsport/kellysildaru/voidukas-kelly-sildaru-delfile-voib-oelda-et-punktide-poolest-tegin-karjaari-parima-soidu?id=85133951

Sildaru: "Eile sain rennisõidus hõbemedali. Olen väga õnnelik. Lähen lihtalt rajale ja naudin!"

Sildaru on X-Mängude võitja saab kuldmedali kaela!

Voisin ei paranda.

Taaskord veatu sõit. Haarded ongi pikad. Tulemuseks 99,00 punkti. Tegemist on X-Mängude rekordiga naiste pargisõidus!

Tõnis annab veel viimase nõu kaasa - haardeid tuleb lõpuni ja võimalikult pikalt hoida.

Nüüd on Kelly Sildaru viimase laskumise kord. Seejärel on veel ainult eelmise aasta võitja Maggie Voisin.

Killi läheb ka ilmselgelt medalit püüdma. Reilidel tuleb aga kukkumine ja täna jääb norralanna neljandaks.

Atkin parandab veidike ja saab kirja 83,33 punkti. Viiendast kohast kõrgemale see teda aga ei tõsta.

Höfflinil läheb reilidel asi untsu ja hüppeid võtab ta juba kergelt. Tulemuseks ainult 42,00 punkti. Šveitslanna on aga jätkuvalt teisel kohal.

Tanno jaoks ebaõnnestub ka kolmas sõit. Saatuslikuks saab teine hüpe, kus šveitslanna maandub nukki. Tulemuseks 21,33 punkti, mis on tema tänase päeva parim punktisumma.

Ledeux läheb ilmselgelt medalit püüdma, kuid kohe esimesel reilil tuleb eksimus sisse.

Gremaud eksib reilidel ning šveitslanna on tulivihane.

Algab viimane voor. Esimesena tuleb mäest alla taas Gremaud.

Seis teise vooru järel:1. Kelly Sildaru 96,66 punkti2. Sarah Höfflin (Šveits) 90,00 3. Maggie Voisin (USA) 87,664. Johanne Killi (Norra) 84,005. Isabel Atkin (Suurbritannia) 81,666. Mathilde Gremaud (Šveits) 75,007. Tess Ledeux (Prantsusmaa) 29,008. Giulia Tanno (Šveits) 20,00

Voisin teeb viimasel hüppel võimsa soorituse. Reilidel jääb aga veidike puudu ning ka haarded ei ole parimad, siis tulemuseks 87,66 punkti. Kahekordne cork viib Voisini kolmandaks.

Sildarult sarnane sooritus avavoorule. Kohtunikud leiavad, et sooritus on veelgi võimsam kui avavoorus. Tulemuseks 96,66 punkti! See on kindlalt päeva parim sooritus!

Nüüd on Sildaru teise sõidu kord.

Killi jaoks lõppeb teine sõit kukkumisega.

Atkin teeb korraliku soorituse. Sõit on tehniliselt lihtne, kuid hüpped on üsna korralikud. Tulemuseks 81,66 punkti, mis viib ta neljandaks.

Höfflin on tegemas täiesti korralikku sõitu. Teisel hüppel jääb üks suusk aga mäega natuke risti ja tuleb kohe alt ära.

Nüüd on taas olümpiavõitja Höfflini kord.

Tanno kukub nüüd juba reilidel. Tulemuseks ainult 4,33 punkti.

Ledeux teeb viimasel hüppel kahekordse cork'i, kuid prantslanna kaotab kukkudes mõlemad suusad. Õnneks jääb ta siiski terveks.

Gremaud on reilidel rabe. Hüpped on see-eest aga head. Tulemuseks 58,00 punkti ehk jääb avavoorust kehvemaks.

Voisin on reilidel võrreldes Sildaruga tagasihoidlikum, kuid viimasel hüppel tuleb kahekordne cork. Haarded ja maandumine olid väheke rabedad. Vosinile 79,00 punkti. Selles sõidus on iseenesest ainest heaks tulemuseks, kui kõik detailid paika loksuvad.

Seis avavooru järel: 1. Kelly Sildaru 94,33 punkti2. Sarah Höfflin (Šveits) 90,003. Johanne Killi (Norra) 84,004. Maggie Voisin (USA) 79,005. Mathilde Gremaud (Šveits) 75,006. Isabel Atkin (Suurbritannia) 58,337. Tess Ledeux (Prantsusmaa) 25,668. Giulia Tanno (Šveits) 20,00

Nüüd on tiitlikaitsja Maggie Voisini kord. Temaga saab läbi ka esimene voor!

Kelly Sildarult väga hea sõit. Reilid on kindlalt päeva parimad. Hüpetel haarded samuti korralikud. Tulemuseks 94,33 punkti. Kelly Sildaru kindlaks liidriks!!

Nüüd on Kelly Sildaru kord!

Killi teeb väga korraliku sõidu. Puudu jäid väikesed tehnilised nüansid ja ka haarded jätsid kohati soovida. Killile 84,00 punkti.

Atkin on reilidel lahja ning 58,33 punkti on tõsiasi.

Nüüd on Pyeongchangi olümpiapronksi ja eelmise aasta Aspeni X-Mängude hõbemedalisti Isabel Atkini kord.

Höfflin suudab korralikult hoogu koguda ja tuleb ühes tükis finišisse. Höfflini reilid olid tagasihoidlikud, kuid hüpped see-eest korralikud. Höfflinile selle eest aga 90,00 punkti.

Nüüd on Pyeongchangi olümpiavõitja Sarah Höfflini kord.

Tundub, et sportlastel on täna hooga probleeme. Tanno jaoks saab saatuslikuks samuti teine hüpe - šveitslanna maandub nukki ja paneb samuti selja maha. Tulemuseks 20,00 punkti. Tanno tunnistab, et juba esimene hüpe läks nukki ja hoogu eriti ei olnud.

Kolmandaks startijaks on Giulia Tanno.

Ledeux läheb teisel hüppel cork'i proovima, kuid prantslanna paneb selja maha. Tulemuseks seega ainult 25,66 punkti.

Teisena on rajal Tess Ledeux.

Pyeongchangi olümpiahõbe Gremaud kogub avalaskumise eest 75,00 punkti. Selline veidike üle keskmise sooritus. Reilidel on võimalik veel juurde panna.

Igal võistlejal on kolm katset ning kirja läheb sellest parim.

Võistlus on alanud. Võistluse avab šveitslanna Mathilde Gremaud.

Tundub, et praegu on ilm hea ja lund ei saja. Saab näha, kui kiire rada on.

Delfi TV ülekanne on alanud!

Tänane öö jäi Kelly Sildaru jaoks üsnagi lühikeseks, kuna rennisõidu auhinnatseremoonia algas kohaliku aja järgi kell 22.00. Pargisõidu treening algas aga juba kell 9.00 hommikul.

Seekordsetel X-Mängudel on pargisõidu rajal hüpped tehtud varasemast veelgi suuremad. Sarnaselt eelnevatele aastatele on ka sel korral olnud Kelly Sildarul probleeme hooga. Mure on tulenenud lumesajust. Saab näha, kuidas täna ilm võistluste käiku sekkub.

Tänases naiste pargisõidus tulevad starti:Isabel Atkin (Suurbritannia)Mathilde Gremaud (Šveits)Sarah Höfflin (Šveits)Johanne Killi (Norra)Kelly Sildaru (Eesti)Tess Ledeux (Prantsusmaa)Giulia Tanno (Šveits)Maggie Voisin (USA)

Kelly Sildaru võistleb Aspeni X-Mängudel kolmandat korda. Nagu hiljuti selgus, siis ka edaspidi peetakse talviseid X-Mänge just Aspenis. Talviseid X-Mänge korraldati esmakordselt 1995. aastal. Aspenisse koliti 2002. aastal. Uue lepingu kohaselt jäädakse Aspenisse kindlasti 2024. aastani. https://www.aspendailynews.com/news/x-games-lands-another-five-years-at-buttermilk/article_edd60634-1f4c-11e9-b097-73e5dda9b4bf.html

X-Mängude teise päeva programm näeb välja selline: https://twitter.com/XGames/status/1088823757530120196

http://sport.delfi.ee/news/ekstreemsport/kellysildaru/hobedane-kelly-sildaru-olen-ulimalt-onnelik-mina-veel-nii-korgele-minna-ei-julge?id=85123579