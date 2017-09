FOTOD JA VIDEO | Eestisse naasnud Kelly Sildaru tunnistas, et valu on üle läinud

Uus-Meremaal treeninglaagris põlve vigastanud Kelly Sildaru jõudis täna Eestisse ning andis Tallinna lennujaamas põgusa pressikonverentsi, kus rääkis veidike täpsemalt enda vigastusest.

Kukkumisest rääkides tunnistas Sildaru, et valu oli vasakus põlves kohe tunda, kuid praeguseks on see juba üle läinud. Pika lennureisi kohta tõdes ta, et põlv rohkem paiste ei läinud ning pigem on olukord juba parem.

Tallinna lennujaamast siirdub Sildaru otse arstide hoole alla, et teha täpsemalt selgeks vigastuse tõsidus. Sildaru põlve hakkavad uurima Madis Rahu ja Mihkel Mardna.

“Tegin rennis trikki, mis ei õnenstunud kõige paremini. Maandusin pisut risti ja väänasin põlve. Põlv oli kohe valus, aga valu läks üle,“ meenutas Sildaru juhtunut. “Praegu põlv valus ei ole,“ tunnistas Sildaru, kes lonkas kergelt oma haiget vasakut põlve.

“Praegu ma täpselt ei tea, mis minu põlvel viga on. Ma natuke ikka hoian, kuid saan kõndida,“ lisas ta enda seisundi kohta.

Täpsemat infot loodetakse jagada lähipäevadel.

Sildarul olid lennujaamas vastas ema ning vanavanemad. Treenerist isa Tõnis ja vend Henry Sildaru jäid veel Uus-Meremaale.