FOTOD | Aspeni X-Mängudel on melu täies hoos

Melu Aspeni X-Mängude eel. Foto: Eddie Perlas / ESPN Images

Aspenis käivad veel viimased ettevalmistused, et pidada maha järjekorras 23. talvised X-Mängud. Nagu juba traditsiooniks on saanud, siis lisaks võistlustele pakutakse pealtvaatajatele hulgaliselt meelelahutust ning igal võistlusõhtul on kavas ka suurejonnelised kontserdid.